Beyazgül öğrencilerin sevincine ortak oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının açılış gününde mezun olduğu Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret edip, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da 780 bin öğrenci bugün itibari ile yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Yeni eğitim öğretim yılının açılışı ile ilgili Şanlıurfa'da Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Beyazgül'e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç eşlik etti.

Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, "2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılınızı kutluyorum. Bana göre bugün bu okulun bahçesince renk renk çiçekler açtı, yine bu bahçede gülücükler açtı. İnşallah zihniniz açık sağlık ve sıhhat içerisinde başarılı bir öğretim yılı geçirirsiniz. Hepinizin velisine selamlar ediyorum sizlere de başarılar diliyorum. Burası benim ilkokuldan mezun olduğum okul ve şuanda sizler okuyacaksınız burada. İnşallah geleceğin devlet insanları, bürokratları buradan çıkar. Mezun olduktan sonra öğretmenimi bir Kilometre uzaktan görsem koşarak yanına gider ellerini öperdim. Öğretmen anne ve babadan sonra 2. anne, 2. baba ve biz onların değerlerini, fedakârlıklarını yıllar sonra anlayabiliyoruz. Eğer bu gün ben Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşumsa o gün Mehmet Akil Hocamın bana öğrettiklerindendir. Bu bahçede oyunlar oynadık ve bu tarihi bina o eski güzelliğini koruyor. Bana sorsalar küçük yaşlarda ne yapmak isterdin diye, evet derslerime çalışırdım ama en çok kitap okurum derdim. Sizlere tavsiyem çokça kitap okuyun" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, "Eğitim ve Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu gün Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte kendisinin de eğitim gördüğü bu güzel okulumuzu seçtik ve sizlerin coşkusuna ortak olmak istedik. Çocuklarımızdan isteğimiz öğretmenlerimize saygı ve sevgiyi eksik etmesinler" diye konuştu.

Okul zillerinin çalması ile birlikte sınıflara geçen öğrencileri ziyaret eden Başkan Beyazgül, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İHA