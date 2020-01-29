Beyazgül, yerli ve yabancı yatırımcıları Şanlıurfa’ya davet etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen "TourismInvestments Forum-TIF 2020" programında Şanlıurfa'yı anlattı.

Turizm sektörünün önde gelen markalarını ve liderlerini bünyesinde toplayan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle İstanbul'da düzenlediği "TourismInvestments Forum - TIF 2020 (Turizm Yatırımcıları Forumu) ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Şanlıurfa'yı temsilen Foruma Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Programda tüm katılımcıları yatırım için Şanlıurfa'ya davet eden Beyazgül, "Aynı alan içerisinde birçok tarihi bulgulara ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da bir yandan Roma dönemine ait bulgular bir taraftan başka döneme ait Kale bir yandan İslam inancının en önemli bulgularını görebiliyorsunuz. Bir yandan tarihin sıfır noktası olarak adlandırdığımız Göbeklitepe var. Şanlıurfa'da bir dönem değil birçok döneme ait bulgular varken bir yandan hiçbir ilde olmayan eski Urfa var. Kazdığımız her yerden tarihi bulgular çıkıyor, mozaikler ile donatılmış bir yerdir Şanlıurfa. Tarihi kadim olunca 2 şey daha orta çıkıyor bunlardan biri Kültür ve Gastronomi. Kültüre baktığımız zaman Sıra geceleri insanların ruhuna ve özüne dokunan bir eğlence programı yine aynı şekilde Şanlıurfa'ya has Gastronomi ürünlerini de gelen konuklara sunabiliyoruz. Terörün çok yoğun olduğu dönemlerde bile Şanlıurfa bir İstanbul ve Ankara kadar güveliydi fakat bunu anlatmak çok güçtü. Şimdi bütün bu olanlardan arınmış olarak Şanlıurfa dünyanın huzurunda duruyor. Eğer atalarınızın nasıl yaşadığını görmek istiyorsanız hepimizin ortak dedesi olan Hz. Âdem'in başlangıcını görmek istiyorsanız Şanlıurfa'ya gelin. Şanlıurfa'ya gelen 30'a yakın ressam konuklarımıza sorduğumuzda Göbeklitepe neden bu kadar özel sizin için dediğimizde, "Birçok tarihi eseri yüzeysel olarak tanımlamak mümkün ama Göbeklitepe'ye girdiğimiz zaman bir gizem var, hala bulunacak şeyler tarihin köklü derinlikleri var. Onu anlamak istiyor başka cepheden görmek istiyoruz" diyorlar. İnsanlık kendi tarihini anlamak istiyorsa Göbeklitepe'yi de anlamak zorunda. Çocuklarımız için çekilen Rafadan Tayfa Göbeklitepe'de filmi çok kısa bir sürede 2 Milyon 300 bin kişiye çok kısa bir sürede yetişti. Şanlıurfa'da çokça misafir ağırlıyoruz ama dünyanın farklı yerlerinden misafirlerimizin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Forumda Şanlıurfa standında Sektör temsilcileri ile sohbet eden Başkan Beyazgül, yabancı turistlerin Şanlıurfa'ya gelmesi için girişimlerde bulundu.

Kaynak: İHA