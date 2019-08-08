Beyazgül yol yapım çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kırsal mahallelerde süren yol yapım çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa'da trafiği rahatlatmak adına Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla çalışmalarını hızlandıran belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerini birbirine bağlayan Sağlık, Mamuca ve Horoz köylerinde sathi asfalt kaplama çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Beyazgül, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"Şanlıurfa halkına önemli müjdeler vereceğiz"

Bütün çalışmaların halka hizmet odaklı gerçekleştiğini belirten Beyazgül, "Sağlık, Mamuca ve Horoz köyümüzü birbirine bağlayan grup yolumuzun çalışmasını başlattık. Bu çalışmalarımız asfalt dönemi boyunca devam edecektir. Köylerimizde bulunan muhtarlarımıza ve halkımıza teşekkür ederim. Bizi çok sıcak karşıladılar. Vatandaşımıza hizmet ettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Şehrimizde kırsal yollarda ve merkezde asfalt çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah en güzel şekilde çalışmalarımız devam edecektir. Stabilize, asfalt ve yama çalışmalarımız var. Şehrimizde Kale arkasında kamulaştırma çalışmalarımız bitti. Oradaki insanlarımız rahata kavuşacak. Kısa bir zaman sonra da Urfa halkına önemli müjdeler vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA