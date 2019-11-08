Beyazgül’den vatandaşların mevlid kandilini kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Beyazgül mesajında,"Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümü vesilesiyle, ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize ve ashabına salat ve selam olsun. Bu mübarek gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA