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Beyazıt Öztürk, Vestel'le 6 milyona reklam anlaşması yaptı!

Beyaz eşya firması olan Vestel ile reklam anlaşması imzalayan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün, bir yıllık reklam kampanyası için 6 milyon TL alacağı öne sürüldü.

Beyazıt Öztürk, Vestel'le 6 milyona reklam anlaşması yaptı!

TV100'de yer alan habere göre, şovmen Beyazıt Öztürk, üç sezondur rol aldığı içecek reklamıyla gündeme gelmişti. Ardından ise geçen aylarda sadece Avrupa’da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt’la beraber kamera karşısına geçmişti.

Şimdi ise, Türkiye’nin en büyük beyaz eşya markalarından Vestel ile anlaşma yaptı. Beyaz’ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı bilgisi ortaya çıktı. Diğer yandan Beyaz, İbrahim Büyükak’la Acun Ilıcalı’nın yılbaşında açacağı EXXEN adlı dijital platform için bir de program hazırlayacağı duyuruldu.

Beyazıt Öztürk, Vestel'le 6 milyona reklam anlaşması yaptı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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