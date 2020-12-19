Beyazıt Öztürk, Vestel'le 6 milyona reklam anlaşması yaptı!

TV100'de yer alan habere göre, şovmen Beyazıt Öztürk, üç sezondur rol aldığı içecek reklamıyla gündeme gelmişti. Ardından ise geçen aylarda sadece Avrupa’da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt’la beraber kamera karşısına geçmişti.

Şimdi ise, Türkiye’nin en büyük beyaz eşya markalarından Vestel ile anlaşma yaptı. Beyaz’ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı bilgisi ortaya çıktı. Diğer yandan Beyaz, İbrahim Büyükak’la Acun Ilıcalı’nın yılbaşında açacağı EXXEN adlı dijital platform için bir de program hazırlayacağı duyuruldu.