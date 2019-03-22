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  3. Beyazıt’ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Beyazıt’ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

IHAAW153432-ASA/22-03-2019 - Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyazıt’ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

IHAAW153432-ASA/22-03-2019 - Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise şoförün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. 22.03.2019 15:34:32 TSI NNNN


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