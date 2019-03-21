Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası; çok sayıda yaralı var (2)

BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

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DHA