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  3. Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası; çok sayıda yaralı var (2)

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası; çok sayıda yaralı var (2)

BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı.

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası; çok sayıda yaralı var (2)

BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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