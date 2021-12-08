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  3. Beyazlara bürünen Engin Öztürk akıllara Hıyarlı Baba'yı getirdi! Sosyal medyada espri konusu oldu!

Beyazlara bürünen Engin Öztürk akıllara Hıyarlı Baba'yı getirdi! Sosyal medyada espri konusu oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Engin Öztürk baştan aşağı beyazlara bürününce içlik giyindiği sanılarak Çok Güzel Hareketler Bunlar'da efsane karakter Hıyarlı Baba'ya benzetilmesi sosyal medyada espri konusu oldu.

Beyazlara bürünen Engin Öztürk akıllara Hıyarlı Baba'yı getirdi! Sosyal medyada espri konusu oldu!

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan başarılı oyuncu Engin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken 37 yaşındaki oyuncu Engin Öztürk, 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir dönem Kanal D erkanlarında yayınlanan Çok Güzel Hareket Bunlar'daki Hıyarlı baba karakterine benzetildi.

Beyazlara bürünen Engin Öztürk akıllara Hıyarlı Baba'yı getirdi! Sosyal medyada espri konusu oldu!

Beyazlara bürünen yakışıklı oyuncunun gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Beyazlara bürünen Engin Öztürk akıllara Hıyarlı Baba'yı getirdi! Sosyal medyada espri konusu oldu!

Beyazlara bürünen Engin Öztürk akıllara Hıyarlı Baba'yı getirdi! Sosyal medyada espri konusu oldu!

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