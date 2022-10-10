Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru Tanımı;

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Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru Maaşları

Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.01

Meslek Adı :

Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Odun, bez kırpıntısı, alfa otu, saman veya kağıt kırpıntısı gibi malzemelerden yapılmış kağıt hamurunu beyazlatan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beyazlatma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi malzeme ve beyazlatma eriyiğiyle doldurup, çalkalama tertibatını çalıştırmak,

b) İçeri buhar vererek karışımı ısıtıp, ısı göstergelerini okuyarak buna göre valfları ayarlamak,

c) Beyazlatma işlemini takip etmek,

d) Malzemenin rengine dikkat edip test yapılmak üzere laboratuara numuneler göndermek,

e) Beyazlatılmış malzemeyi yıkama kabına sevk edip burada su püskürterek yıkamak,

f) Yıkanmış hamuru harman tankına sevk etmek üzere çeşitli malzemeleri karıştırmak,

g) Beyazlatma işlemi sırasında kimyasal maddeler ilave edilebilir ve kimyasal veya elektrolitik testler yapabilir. Beyazlatma solüsyonunu hazırlayabilir ve o suretle ayırt edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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