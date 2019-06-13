Beyçayırlılar Derneği’nden şenlik

Çanakkale'de Beyçayırlılar Derneği (BEY-DER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik şenliği yapıldı.

Lapseki ilçesine bağlı olan Beyçayır köyündeki piknik alanında gerçekleşen organizasyona yüzlerce vatandaş katıldı. Çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme gibi renkli yarışmalara ev sahipliği yapan etkinlikte büyük-küçük herkes doyasıya eğlendi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın da katıldığı şölende yöre halkı davetlilere ikramda bulundu. Yılmaz, ailelerin bir araya geldiği geleneksel piknik etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çocukların mutluluğuna küçük bir katkı sağladıklarını söyledi.

Lapseki Beyçayırlılar Derneği Başkanı Hasan Erkan, "Her yıl geleneksel olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Ailelerin iştirakiyle piknik organizasyonu karnaval havasına dönüştü. Her geçen sene katılım daha yoğun oluyor. Ben hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA