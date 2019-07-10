Beydağ'da 2 bin 200 kök Hint keneviri yakalandı

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerince makilik ve ormanlık alanda yetiştirilen 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Beydağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Alakeçili Mahallesi'nde orman ve makilik alanda Hint keneviri yetiştirildiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma, ormanlık ve makilik alanda boyları 60 ile 280 santimetre arasında bulunan 2 bin 200 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Hint kenevirlerini kimin ektiğiyle ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, alandan toplanan 2 bin 200 kök Hint kenevirini imha etmek üzere Beydağ Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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DHA