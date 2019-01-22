Beyendik Belediyesi toplu iş sözleşmesi

EDİRNE (AA) - Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanlığı ve Keşan ilçesine bağlı Beyendik Belde Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyede düzenlenen sözleşme törenine, Beyendik Belde Belediye Başkanı Nuran Uslu, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 4 nolu şube başkanı Reşat Kaya, Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, Hizmet-İş Edirne İl Sekreteri Cengiz Önder ve Hizmet-İş iş yeri temsilcisi Hasan İşbilir katıldı.

Sözleşme imzalanmasının ardından, Uslu'ya plaket taktim edildi. Sendika yöneticileri belediye çalışanlarını da ziyaret etti.

Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, 3 yıllık yapılan toplu sözleşmede günlük yevmiyelerde ve sosyal haklarda önemli oranda artış sağlandığını belirterek, "İmzamız işçinin kararıdır. Sloganıyla her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA