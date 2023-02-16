Beyhan Ametov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beyhan Ametov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beyhan Ametov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beyhan Ametov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Beyhan Ametov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beyhan Ametov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beyhan Ametov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beyhan Ametov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beyhan Ametov 7 Kasım 1998 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Бејхан Аметов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beyhan Ametov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Beyhan Ametov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Beyhan Ametov'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beyhan Ametovboyu ve yaşı kaç

Beyhan Ametov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beyhan Ametov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Beyhan Ametov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beyhan Ametov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında 1.FC Köln Alt.

25 Eylül 2013 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund II

3 Temmuz 2019 yılında Wuppertaler SV

1 Temmuz 2021 yılında SV Meppen

Beyhan Ametov kimdir

Beyhan Ametov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beyhan Ametov şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wuppertaler SV (-2009), 1.FC Köln (2009-2017)

Beyhan Ametov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Beyhan Ametov nereli

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