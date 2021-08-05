Beyin ameliyatına alınmıştı... Hülya Duyar'dan ameliyat sonrası haber geldi!

Ekranların sevilen ismi Hülya Duyar geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaşıp, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirmişti. Yapılan kontroller sonucunda Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edilmesinin ardından ameliyat olması gerektiği bildirilmişti. Hülya Duyar için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı. Duyar, 3 Ağustos Salı günü hastaneye yatmış ve 4 Ağustos tarihinde ameliyata alınacaktı. Sevenleri tarafından ameliyatın nasıl geçtiği merak konusu olmuştu.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, TÜMÖR ALINDI

Ameliyata alınan Duyar'dan beklenen iyi haber geldi. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde yaklaşık 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör temizlendi. Duyar’ın ameliyatı başarılı geçti.

Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporu incelenmesi ardından açıklanacak.