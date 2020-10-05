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  3. Beyin kanaması geçirmişti Ali Sürmeli'den güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı

Beyin kanaması geçirmişti Ali Sürmeli'den güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı

Geçtiğimiz günlerde evinde beyin kanaması geçiren ve ameliyat olan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin yoğun bakımdan çıktığı açıklandı.

Beyin kanaması geçirmişti Ali Sürmeli'den güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı

Ali Sürmeli'nin tedavi gördüğü hastaneden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sürmeli'nin 27 Eylül Pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğu kaydedildi. Açıklamanın devamında," Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli'nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ali Sürmeli, 27 Eylül pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle gelen ve yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş ve  acil ameliyata alınmıştı. 

Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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