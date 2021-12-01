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  3. Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır'ın son hali yüreklere su serpti!

Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır'ın son hali yüreklere su serpti!

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Kadir İnanır'ı ziyaret eden arkadaşları, hastane odasından ilk fotoğrafı paylaştı. Usta oyuncunun son hali sevenlerini sevindirdi.

Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır'ın son hali yüreklere su serpti!

20 Kasım'da bir anda fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti.

Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından zor günleri geride bıraktı.

ARKADAŞI SON HALİNİ PAYLAŞTI

Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır'ın son hali yüreklere su serpti!

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Öte yandan Kadir İnanır,  2018 yılında pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır'ın son hali yüreklere su serpti!

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