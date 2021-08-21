Beyin kanaması geçirmişti... Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan haber geldi!

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu Mesut Akusta, Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

EŞİ DUYURDU

Oyuncu Akusta’nın eşi Safak Ozbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

İYİ HABER GELDİ!

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgilerin ardından oyuncunun, bugün uyandırılacağı ortaya çıktı.