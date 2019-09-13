Beyin kanamasından ölen kişi, organlarıyla üç kişiye umut oldu

DENİZLİ'de, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emlak danışmanı Mustafa Uyar'ın (48) organları, ailesinin onayıyla bağışlandı. Uyar'ın iki böbreği ve karaciğeri, organ bekleyen üç kişiye umut oldu.

Merkezefendi ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Mustafa Uyar, geçtiğimiz 10 Eylül'de beyin kanaması nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde 3 gündür yaşam mücadelesini sürdüren Uyar, bugün hayatını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkilileri, Uyar'ın ailesine, organlarının bağışlanmasını isteyip, istemediklerini sordu. Ailenin onay vermesi üzerine, İzmir'den gelen ekip, bugün sabah yaptığı ameliyatla Uyar'ın iki böbreğini ve karaciğerini aldı. Üç organ Ege Üniversitesi Hastanesi ve Kent Hastanesi'nde organ bekleyen üç hastaya nakledildi.

'HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYAT'

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, Mustafa Uyar'ın ailesine başsağlığı dileyerek organ bağışında bulundukları için teşekkür etti. Öztürk, başlattıkları "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesiyle, organ bağışına olan duyarlılığı artırdıklarını ifade ederek, "Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilinçlendirme amacıyla yola çıktığımız proje kapsamında, hem kadavradan organ bağış sayısını hem de organ bağışında bulunmayı beyan eden kişi sayısını artırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda şu ana kadar Denizli'de 9 bin organ bağış sayısına ulaştık. Kadavradan organ bağış sayılarında da 2019 yılında, Denizli'de Mustafa Uyar'la birlikte 40 beyin ölümü gerçekleşti ve bunlardan 18'inin organları ailesi tarafından bağışlandı. Rakamlara baktığımızda vatandaşlarımızda organ bağışı konusunda duyarlılığın arttığını görüyoruz" dedi.

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DHA