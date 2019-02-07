Beyin kanamasından ölen 'Murat Efe'nin annesine avukatlardan destek

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 10 yaşındaki Murat Efe Narin'in, okul bahçesinde başını direğe çarptıktan sonra ertesi sabah beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, Bursa Barosu avukatları gözü yaşlı anne Pervin Narin'i evinde ziyaret etti. Avukatlar, Murat Efe'nin ölümünde, öğretmen ve okul yöneticilerinin ihmali olduğunu öne süren anne Pervin Narin'e, hukuki destek vereceklerini söyledi.

Olay, geçen ay ilçenin Ömerbey Mahallesi'ndeki Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. 5. sınıf öğrencisi Murat Efe Narin, okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken başını direğe çarptı. Ardından iddiaya göre, öğretmeninin yanına giderek durumu anlatan Murat Efe'nin eve gitmesine izin verilmedi. Akşam eve gittiğinde annesiyle yemek yiyip bilgisayar oynadıktan sonra uyuyan Murat Efe, ertesi sabah acı içinde kıvranarak uyandı. Murat Efe, yanına gelen annesinin tüm müdahalelerine rağmen, kardeşi 3,5 yaşındaki Poyraz'ın gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından, Murat Efe'nin ölümünde, öğretmen ve okul yöneticilerinin ihmali olduğunu öne süren anne Pervin Narin, şikayetçi oldu.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, olaydan sonra yaptığı açıklamada çocuklarına tek başına baktığını, avukat tutacak parasının olmadığını söyleyen anne Pervin Narin'e hukuki destek vereceklerini basın toplantısında açıkladı.

Altun'un açıklamasının ardından, Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aygül Arda Güneş, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Merve Kayrak ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi avukat Kahraman Çağrı Dede, Murat Efe Narin'in annesi Pervin Narin'e taziye ziyaretinde bulundu. Olayı Pervin Narin'den tekrar dinleyen avukatlar, Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, varsa sorumlular ortaya çıkarılana kadar destek vereceklerini söyledi.

'SABAH KOLLARIMDA ÖLDÜ'

Çocuğunun ölümünde öğretmen ve okul yöneticilerinin ihmali olduğunu iddia eden Pervin Narin, "Çocuğum başını direğe çarptı ya da bir arkadaşıyla çarpıştı. Her ne olmuşsa, çocuğum eğer "Başım ağrıyor" deyip kulağını tutuyorsa, öğretmenin beni arayıp haber vermesi gerekirdi. Ama vermediler. Oğlum akşam okuldan geldiğinde herhangi bir sorunu yoktu. Ödevini yaptı, bilgisayarda oynadı. Sabah da kollarımda öldü" dedi.

İFADELER ALINIYOR

Avukatlar Güneş, Kayrak ve Dede, daha sonra Mudanya Adliyesi'ne giderek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ile görüşüp, soruşturma dosyası ile ilgili bilgi aldı. Murat Efe'nin ölümüyle ilgili arkadaşları, öğretmenler ve okul yöneticilerinin ifadelerinin alındığı, Adli Tıp'tan otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.

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DHA