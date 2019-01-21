Beyin kanseri öğrenci, maskesiyle maçın kura atışını yaptı

Hatay'da oynanan Bölgesel Amatör Bal Ligi futbol karşılaşmasında ev sahibi takım oyuncuları, kanser hastalığına farkındalık oluşturmak için sahaya "Alperen seni çok seviyoruz" yazılı pankart ve yüzlerine taktıkları maskeyle çıktılar.

Karaağaç Spor Kompleksi stadında Arsuz Karaağaç Spor ile 7 Mart Kadirli Demir Spor'un karşı karşıya geldiği futbol müsabakasında ev sahibi takım oyuncuları, beyin kanseri hastası olan 12 yaşındaki Denizciler Gübretaş Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Alperen Gülistan'a moral vermek ve hastalığına dikkat çekmek için seremoni öncesi sürpriz yaptı.

Arsuz Karaağaç Sporlu futbolcular karşılaşmayı izlemeye gelen Alperen Gülistan'ı davet etti. Taraftarların "Alperen Gülistan" tezahürat ve ayakta alkışları arasında maçın hakemleri Selçuk Keklik, Mustafa Burak Kuş, Buğur Han Güler ve 7 Mart Kadirli Demir Spor takım oyuncuları ile birlikte Alperen sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi orta yuvarlakta hakem ve futbolcular ile birlikte saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşını da okuyan Alperen Gülistan'ı takım kaptanları yanına davet eden karşılaşmanın orta hakemi Selçuk Keklik, Alperen'den karşılaşmanın kura atışını yapmasını istedi.

Karaağaç Spor'un takım kaptanı Ali Yıldırım, attığı golün ardından tribünde maçı izleyen Alperen Gülistan'ın yanına kadar gidince, maçın orta hakemi tarafından kural gereği sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: İHA