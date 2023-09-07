Beyin ve Sinir Cerrahları emeğin başkentinde buluşuyor

Türk Beyin ve Sinir Cerrahları beyin damar hastalıklarındaki güncel yaklaşımları tartışmak için Zonguldak'ta buluşuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Beyin ve Sinir Cerrahları emeğin başkentinde buluşuyor

Türk Beyin ve Sinir Cerrahları beyin damar hastalıklarındaki güncel yaklaşımları tartışmak için Zonguldak'ta buluşuyor. 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yaklaşık 150 katılımcıyla beyin damar hastalıklarının açık cerrahisi ve kapalı (yani endovasküler) yöntemlerle tedavileri konusunda yoğun bir toplantı programı Türk Beyin ve Sinir Cerrahlarını bekliyor.

Dünyadaki son gelişmeleri en iyi şekilde ülkemize getiren, uygulayan ve bunları geliştiren hekimlerimize Türk Nöroşirurji Derneği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahı Anabilim Dalından Öğretim Üyesi Doç. Dr Emrah Keskin şah damarı tıkanıklığı, anevrizma, inme gibi beyin damar hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık sorunları arasında olduğunu ve Beyin ve Sinir Cerrahlarının bu hastalıkları açık cerrahinin yanı sıra kapalı olarak adlandırılan Endovasküler yöntemle de tedavi edebildiklerini belirtti. Bu yıl Zonguldak" ta gerçekleşecek olan Nörovasküler Sempozyumda Endovasküler kursun son teknoloji simülasyon cihazları kullanılarak yapılacağını aktardı.

Beyin ve Sinir Cerrahları emeğin başkentinde buluşuyor

Beyin ve Sinir Cerrahları emeğin başkentinde buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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