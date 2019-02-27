BEYİN’19 öğrencileri CEO’larla buluşturacak

YEDİTEPE Üniversitesi tarafından düzenlenen "BEYİN'19" etkinliğinin 10'uncusu, 1-3 Mart tarihleri arasında "Yarına Bugünden Başla" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Sektör ile öğrenci ağını oluşturmak amacıyla düzenlenen BEYİN'19 etkinliğine Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerden bine yakın öğrenci katılacak. "Yarına Bugünden Başla" sloganıyla Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Topluluğu'nca (YUSES) organize edilen etkinlikte, sektör öğrenci ağının kurulmasının yanı sıra öğrencilerin "Gelecekte başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak için bugünden neler yapabiliriz?" sorusuna yanıt aranacak.

ÖNEMLİ İSİMLER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Üç gün boyunca iş adamlarını, şirketleri ve sponsor firmaları ağırlayacak olan etkinlikte, milli basketbolcu Kerem Gönlüm, Airbus Orta Asya ve Doğu Avrupa Kıdemli Satış Direktörü Douglas Anderson, Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz, Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, TOYOTA Türkiye Pazarlama Yöneticisi Barış Erdim, IBM Türkiye, Afrika ve Ortadoğu Teknik Satış Direktörü Server Tanfer'in de bulunduğu yerli-yabancı, alanında büyük başarılara imza atmış birçok yönetici iş yaşamındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI

Etkinliğin fuaye alanında kurulacak sponsor firmaların stantlarına özgeçmişleri ile gelen öğrenciler, bir ön elemeden geçtikten sonra staj fırsatı yakalayabilecek. Kişisel gelişim seminerleri, workshoplar ve interaktif oyunların düzenleneceği etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Yeditepe Üniversitesi yetkilileri, Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerden öğrenciler için talep olması halinde konaklama olanağı sunacağını da açıkladı. Gelişmelerin ise @yusesyeditepe adresinden takip edilebileceği belirtildi.

DHA