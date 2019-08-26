Beyinde sinir hücrelerini büyüten protein endişeyi azaltıyor

Bilim insanları, maymunlar üzerinde yaptıkları deneylerde, beyindeki sinir hücrelerini geliştiren bir çeşit proteinin endişe ve kaygıyı azalttığını ortaya çıkardığını duyurdu.

Araştırmada bilim insanları, Neurotrophin-3 adlı proteinin, sinir hücrelerini uyararak büyüttüğü ve beyinin arka tarafında bulunan amigdala ile ilişkisini buldu. Amigdala, beyinde insanların duygusal tepkileriyle ilgili bölge olarak biliniyor. Neurotrophin-3 molekülünün seviyesinin yükselmesi de endişe davranışlarının azalmasını sağladı.

Science Focus sitesindeki habere göre, ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları, kuyruklu bir maymun türü olan "genç makak maymunları" üzerinde ruhsal endişe belirtileri gösterenlerle ilgili bir deney yaptı. Deneyde bu tür endişe ile ilişkili olan "Neurotrophin-3" molekülünün seviyesinin amigdala bölgesi içerisinde yükseldiğinde makak maymunlarındaki endişe seviyesi azaldı.

Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Doç Dr. Andrew Fox, araştırma sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, bu molekül gibi potansiyel olarak birçok molekülün aynı etkiyi yaratabileceğini ve bunlardan yüzlerce hatta binlerce bulunabileceğini belirtti.

Endişe ve kaygı bozukluğu günümüzde çok sayıda kişiyi etkileyen psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Endişe bozukluğunu gidermek için terapi, meditasyon ve kendi kendine tedavi gibi çok çok yöntem deneniyor. Ancak hiçbir tedavi yöntemi, rahatsızlığı tam anlamıyla gidermeyi garanti etmiyor.

DHA