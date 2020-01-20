"Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'un tarih, doğa ve insan manzaralarının amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektifinden yansıdığı "Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları açıklandı.



Beykoz Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle ilçenin tanıtımı ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen yarışmayla fotoğraf sanatı açısından ilçenin cazip hale gelmesi amaçlandı.



Başvuruların 10 Eylül- 4 Ocak tarihleri arasında alındığı, toplam 112 bin lira ödüllü organizasyona 703 yerli ve 2 yabancı olmak üzere toplam 705 katılımcı 4 bin 754 fotoğrafla başvurdu. 2 kategoride açılan yarışmanın "Foto Öykü" kategorisindeki birinciliği Caner Başer, ikinciliği Kemal Özkılıç, üçüncülüğü Emrah Ildız kazandı. "Serbest" kategoride birinci Neşe Arı, ikinci Ömer Kara, üçüncü Kahraman Turan oldu.

Ödül kazanan fotoğraflar, Coşkun Aral, Erdal Yazıcı, İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz'ün de yer aldığı jüri tarafından seçildi.



Beykoz Belediyesinde yapılan seçici kurul toplantısında jüri üyeleri, yarışmaya gönderilen fotoğrafları kompozisyon, anlatım, bütünlük ve renk kategorilerinde titiz bir değerlendirmeye tabi tuttu.



Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçenin tanıtımı için öncülük ve teşvik ettiği yarışmanın seçici kurul toplantına katılarak seçimleri izledi.



Beykoz Belediyesi, "Foto Öykü" kategorisinde birinciye 10 bin lira, ikinciye 8 bin lira, üçüncüye 6 bin lira ödül verecek. Beykoz Belediyesinin "Özel Ödülü" sahibi 4 bin lira, 5 Mansiyon Ödülü sahipleri üçer bin lira ve en fazla 20 Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise biner lirayla ödüllendirilecek.



Yarışmanın "Serbest" kategorisinde birinci 5 bin lira, ikinci 4 bin lira, üçüncü 3 bin lira, Beykoz Belediyesinin "Özel Ödülü"nün sahibi 2 bin lira, 5 Mansiyon Ödülü sahipleri biner lira ve en fazla 30 Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 500'er lira ödül alacak.



Beykoz'u en iyi anlatan fotoğrafların sahipleri, 25 Ocak Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak sergi ve törenle ödüllerine kavuşacak.

Kaynak: AA