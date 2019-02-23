Beykoz beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz'da şiddetli kar yağışından dolayı bazı sürücüler yolda kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de şiddetini arttırarak devam ediyor. Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde seyrine doyumsuz bir manzara oluştu. Diğer yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beykoz'da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı.

Kaynak: İHA