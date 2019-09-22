Beykoz Çayır Festivali’ne yoğun ilgi

Beykoz'da geleneksel olarak yapılan yöre derneklerinin renkli kültür ve geleneklerini sergilediği "Beykoz Çayır Festivali" yoğun ilgiyle devam ediyor. Festivalde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar bir konser verirken, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gösterilen ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

15 Eylül'de başlayan geleneksel Beykoz Çayır Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin dün akşamki bölümünde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar konser verdi. Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi. Festivalde ayrıca Serebral Palsi hastalığına da dikkat çekiliyor. 19 yöre derneğinin katılacağı Beykoz Çayır Festivali'nde Burhan Topal'dan İsmail Türüt'e, Neşe Demir'den Mustafa Ceceli'ye, Orhan Hakalmaz'dan Faruk K'ya ve sevilen yöresel sanatçıları ilçe sakinleriyle buluşturacak.

Festivalde dün akşam da vatandaşlarla bir araya gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Yöresel derneklerle beraber geçen hafta başladık. Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek üzere ana temamız olarak onu belirledik. Derneklerimizle beraber tek yürek olduk burada. Beykoz burada Beykoz çayırında. Beykoz'un 45 mahallesinden hemşehrilerimiz geliyorlar. Hem bir sosyal sorumluluk, hem eğlence, hem dayanışma, hem bir arada olma, hem kaynaşma, hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hemşehrilerimizin kültürlerini, alt kültürlerini burada yaşatmalarına ve sergilemelerine katkı veren bu organizasyon. Ben Beykozlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum bu anlamlı organizasyonda bizlere sahip çıktıkları için" ifadelerini kullandı.

Alanda kurulan stantları gezen Aydın, daha sonra konser alanına katıldı.

Yöresel yemeklerin ve yarışmaların yapıldığı etkinlikte çocuklar için oluşturulan alanda şişme maskotlar, palyaço, Nasreddin Hoca, çim adam, rüzgar gülü ve Karagöz- Hacivat kukla atölyeleri, ikram durakları, maskot bando, labirent, kaydırak oyun bölmeleri yer aldı.Kültür standında tanıtım yapılırken, satış standında ise davetlilere sunulacak yöresel ürünlerle, ilçe turizmi de canlandırılacak.

Kaynak: İHA