Beykoz depreme dayanıklı mı? Beykoz'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Beykoz Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Beykoz’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Beykoz için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 31 ile 15 bin 981 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 36 ile 18 bin 352 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 33 ile 16 bin 863 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Beykoz depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Beykoz genelinde çok ağır hasarlı 113, ağır hasarlı 443, orta hasarlı 2 bin 756, Hafif hasarlı ise 7 bin 356 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ACARLAR 1 8 89 295 AKBABA 0 2 18 66 ALİBAHADIR 1 2 14 40 ANADOLU HİSARI 3 10 67 145 ANADOLU KAVAĞI 1 3 16 49 ANADOLUFENERİ 0 2 15 48 BAKLACI 1 8 64 171 BOZHANE 1 3 13 36 CUMHURİYET 1 5 28 84 ÇAMLIBAHÇE 10 26 122 224 ÇENGELDERE 1 7 58 172 ÇİFTLİK 1 7 61 172 ÇİĞDEM 1 6 59 199 ÇUBUKLU 9 34 185 495 DERESEKİ 0 2 19 66 ELMALI 1 4 34 106 FATİH 0 4 31 91 GÖKSU 5 15 80 149 GÖLLÜ 0 1 7 19 GÖRELE 1 4 32 91 GÖZTEPE 4 15 90 209 GÜMÜŞSUYU 9 34 176 469 İNCİRKÖY 5 20 149 416 İSHAKLI 1 4 26 78 KANLICA 1 5 42 119 KAVACIK 7 23 134 381 KAYNARCA 0 1 8 25 KILIÇLI 0 1 11 36 MAHMUTŞEVKETPAŞA 1 5 31 93 MERKEZ 0 2 33 122 ORTAÇEŞME 4 13 83 202 ÖĞÜMCE 1 3 18 49 ÖRNEKKÖY 1 5 38 120 PAŞABAHÇE 4 11 72 143 PAŞAMANDIRA 2 6 26 71 POLONEZKÖY 2 6 32 77 POYRAZKÖY 1 4 16 43 RİVA 0 3 37 134 RÜZGARLIBAHÇE 4 20 86 248 SOĞUKSU 0 3 41 150 TOKATKÖY 7 23 137 339 YALIKÖY 7 18 83 190 YAVUZ SELİM 1 8 73 209 YENİ MAHALLE 13 55 290 679 ZERZAVATÇI 0 2 12 36 TOPLAM 113 443 2.756 7.356

Beykoz'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ACARLAR 0 0 0 0 AKBABA 0 0 0 0 ALİBAHADIR 0 0 0 0 ANADOLU HİSARI 0 0 2 5 ANADOLU KAVAĞI 0 0 0 1 ANADOLUFENERİ 0 0 0 0 BAKLACI 0 0 0 0 BOZHANE 0 0 0 0 CUMHURİYET 0 0 0 1 ÇAMLIBAHÇE 4 3 14 27 ÇENGELDERE 0 0 0 0 ÇİFTLİK 0 0 0 0 ÇİĞDEM 0 0 0 5 ÇUBUKLU 3 3 13 33 DERESEKİ 0 0 0 0 ELMALI 0 0 0 0 FATİH 0 0 0 1 GÖKSU 1 0 6 13 GÖLLÜ 0 0 0 0 GÖRELE 0 0 0 0 GÖZTEPE 1 0 5 12 GÜMÜŞSUYU 1 1 8 21 İNCİRKÖY 1 1 5 15 İSHAKLI 0 0 0 0 KANLICA 0 0 0 3 KAVACIK 2 1 13 31 KAYNARCA 0 0 0 0 KILIÇLI 0 0 0 0 MAHMUTŞEVKETPAŞA 0 0 0 0 MERKEZ 0 0 0 1 ORTAÇEŞME 2 1 5 11 ÖĞÜMCE 0 0 0 0 ÖRNEKKÖY 0 0 0 0 PAŞABAHÇE 1 0 4 9 PAŞAMANDIRA 0 0 0 1 POLONEZKÖY 0 0 0 0 POYRAZKÖY 0 0 0 0 RİVA 0 0 0 0 RÜZGARLIBAHÇE 1 1 6 15 SOĞUKSU 0 0 0 2 TOKATKÖY 3 2 9 19 YALIKÖY 2 2 7 15 YAVUZ SELİM 0 0 0 0 YENİ MAHALLE 3 1 15 43 ZERZAVATÇI 0 0 0 0 TOPLAM 25 16 112 284

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Beykoz geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ACARLAR 109 AKBABA 33 ALİBAHADIR 19 ANADOLU HİSARI 27 ANADOLU KAVAĞI 102 ANADOLUFENERİ 18 BAKLACI 95 BOZHANE 15 CUMHURİYET 41 ÇAMLIBAHÇE 356 ÇENGELDERE 108 ÇİFTLİK 120 ÇİĞDEM 152 ÇUBUKLU 483 DERESEKİ 23 ELMALI 48 FATİH 83 GÖKSU 140 GÖLLÜ 8 GÖRELE 50 GÖZTEPE 295 GÜMÜŞSUYU 357 İNCİRKÖY 368 İSHAKLI 29 KANLICA 97 KAVACIK 545 KAYNARCA 12 KILIÇLI 11 MAHMUTŞEVKETPAŞA 40 MERKEZ 63 ORTAÇEŞME 196 ÖĞÜMCE 20 ÖRNEKKÖY 69 PAŞABAHÇE 161 PAŞAMANDIRA 39 POLONEZKÖY 27 POYRAZKÖY 0 RİVA 37 RÜZGARLIBAHÇE 166 SOĞUKSU 94 TOKATKÖY 324 YALIKÖY 165 YAVUZ SELİM 114 YENİ MAHALLE 656 ZERZAVATÇI 22 TOPLAM 5.937

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Beykoz ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Beykoz Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Beykoz’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Beykoz Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.