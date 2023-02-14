Beykoz depreme dayanıklı mı? Beykoz'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Beykoz depreme dayanıklı mı? Beykoz deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Beykoz’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Beykoz depreme dayanıklı mı? Beykoz'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Beykoz Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Beykoz’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

beykoz-deprem-tisk-haritsai-1.jpg

Beykoz için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 31 ile 15 bin 981 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 36 ile 18 bin 352 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 33 ile 16 bin 863 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

beyoz-deprem-risk-haritasi-2.jpg

Beykoz depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Beykoz genelinde çok ağır hasarlı 113, ağır hasarlı 443, orta hasarlı 2 bin 756, Hafif hasarlı ise 7 bin 356 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ACARLAR1889295
AKBABA021866
ALİBAHADIR121440
ANADOLU HİSARI31067145
ANADOLU KAVAĞI131649
ANADOLUFENERİ021548
BAKLACI1864171
BOZHANE131336
CUMHURİYET152884
ÇAMLIBAHÇE1026122224
ÇENGELDERE1758172
ÇİFTLİK1761172
ÇİĞDEM1659199
ÇUBUKLU934185495
DERESEKİ021966
ELMALI1434106
FATİH043191
GÖKSU51580149
GÖLLÜ01719
GÖRELE143291
GÖZTEPE41590209
GÜMÜŞSUYU934176469
İNCİRKÖY520149416
İSHAKLI142678
KANLICA1542119
KAVACIK723134381
KAYNARCA01825
KILIÇLI011136
MAHMUTŞEVKETPAŞA153193
MERKEZ0233122
ORTAÇEŞME41383202
ÖĞÜMCE131849
ÖRNEKKÖY1538120
PAŞABAHÇE41172143
PAŞAMANDIRA262671
POLONEZKÖY263277
POYRAZKÖY141643
RİVA0337134
RÜZGARLIBAHÇE42086248
SOĞUKSU0341150
TOKATKÖY723137339
YALIKÖY71883190
YAVUZ SELİM1873209
YENİ MAHALLE1355290679
ZERZAVATÇI021236
TOPLAM1134432.7567.356

Beykoz'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ACARLAR0000
AKBABA0000
ALİBAHADIR0000
ANADOLU HİSARI0025
ANADOLU KAVAĞI0001
ANADOLUFENERİ0000
BAKLACI0000
BOZHANE0000
CUMHURİYET0001
ÇAMLIBAHÇE431427
ÇENGELDERE0000
ÇİFTLİK0000
ÇİĞDEM0005
ÇUBUKLU331333
DERESEKİ0000
ELMALI0000
FATİH0001
GÖKSU10613
GÖLLÜ0000
GÖRELE0000
GÖZTEPE10512
GÜMÜŞSUYU11821
İNCİRKÖY11515
İSHAKLI0000
KANLICA0003
KAVACIK211331
KAYNARCA0000
KILIÇLI0000
MAHMUTŞEVKETPAŞA0000
MERKEZ0001
ORTAÇEŞME21511
ÖĞÜMCE0000
ÖRNEKKÖY0000
PAŞABAHÇE1049
PAŞAMANDIRA0001
POLONEZKÖY0000
POYRAZKÖY0000
RİVA0000
RÜZGARLIBAHÇE11615
SOĞUKSU0002
TOKATKÖY32919
YALIKÖY22715
YAVUZ SELİM0000
YENİ MAHALLE311543
ZERZAVATÇI0000
TOPLAM2516112284

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Beykoz geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ACARLAR109
AKBABA33
ALİBAHADIR19
ANADOLU HİSARI27
ANADOLU KAVAĞI102
ANADOLUFENERİ18
BAKLACI95
BOZHANE15
CUMHURİYET41
ÇAMLIBAHÇE356
ÇENGELDERE108
ÇİFTLİK120
ÇİĞDEM152
ÇUBUKLU483
DERESEKİ23
ELMALI48
FATİH83
GÖKSU140
GÖLLÜ8
GÖRELE50
GÖZTEPE295
GÜMÜŞSUYU357
İNCİRKÖY368
İSHAKLI29
KANLICA97
KAVACIK545
KAYNARCA12
KILIÇLI11
MAHMUTŞEVKETPAŞA40
MERKEZ63
ORTAÇEŞME196
ÖĞÜMCE20
ÖRNEKKÖY69
PAŞABAHÇE161
PAŞAMANDIRA39
POLONEZKÖY27
POYRAZKÖY0
RİVA37
RÜZGARLIBAHÇE166
SOĞUKSU94
TOKATKÖY324
YALIKÖY165
YAVUZ SELİM114
YENİ MAHALLE656
ZERZAVATÇI22
TOPLAM5.937

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Beykoz ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Beykoz Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Beykoz’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

beykoz-deprem-tisk-haritsai-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Beykoz Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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