Beykoz Karlıtepe Mesire Alanı açıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'un Gümüşsuyu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Karlıtepe Mesire Alanı açıldı.



Beykoz Belediyesi’nin girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 220 dönümlük bir arazide kurulan mesirede 77 adet açık ve kapalı seyir terası, 2,5 km uzunluğunda yürüyüş yolu, 550 m bisiklet parkuru, piknik ve spor alanları ile 2 amfi tiyatro bulunuyor.

Ailelerin piknik, spor ve eğlenceyi bir arada bulabileceği mesire yerinde ahşap kır lokantası, büfeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları, çeşmeler ile diğer tüm üniteler doğayla uyumlu ahşap malzemelerden inşa edildi.



Alanı boydan boya geçen bin 700 metre uzunluğunda araç yolunun yapıldığı mesire yerinde ziyaretçiler için 170 araçlık otopark ve ibadethane de yer alıyor.



Çocuklar için şişme oyun alanları, palyaçolar, illüzyon gösterileri, eğlenceler ve sürpriz etkinliklerin yer aldığı açılışa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.





Kaynak: AA