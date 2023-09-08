“Beykoz Mısır Şenliği”nde nostalji, lezzet ve eğlence bir araya gelecek

Tarihi Küçüksu Çayırı'nda düzenlenecek "Beykoz Mısır Şenliği", 20 bin kişilik mısır ikramı, Karadeniz Müziği'nin sevilen sesi Ekin Uzunlar ve Pop Müzik sanatçısı Ayaz Erdoğan'ın konserleriyle nostaljik ve eğlenceli anlara ev sahipliği...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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“Beykoz Mısır Şenliği”nde nostalji, lezzet ve eğlence bir araya gelecek

Tarihi Küçüksu Çayırı'nda düzenlenecek "Beykoz Mısır Şenliği", 20 bin kişilik mısır ikramı, Karadeniz Müziği'nin sevilen sesi Ekin Uzunlar ve Pop Müzik sanatçısı Ayaz Erdoğan'ın konserleriyle nostaljik ve eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak.

Beykoz Belediyesi tarafından, şehrin yakın tarihine özlemle anılan alan mısır yeme geleneğini yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek şenlikte geçmişteki gibi büyük mısır kazanları kurulacak.

Kazanlarda "Beykoz Mısırı" kaynayacak

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın kazan başına geçerek mısır ikram edeceği etkinlikte, tarihi mesire yeri Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki canlı günlerinden birini yaşayacak. Şehrin farklı noktalarından nostaljik bir gün geçirmek üzere Küçüksu Çayırı'na gelen ziyaretçilere, ilçenin bereketli topraklarında yetişen ve şenliğe özel hasat edilen "Beykoz Mısırı" ikram edilecek.

Ekin Uzunlar ve Ayaz Erdoğan

Yem yeşil çayırlarda mısır yiyip güzel hatıralar biriktirecek olan ziyaretçiler, akşam saatlerinde Karadeniz Müziği'nin başarılı ismi Ekin Uzunlar'ın hareketli şarkılarıyla eğlenecek. Şenlik çerçevesinde Pop Müzik Sanatçısı Ayaz Erdoğan da sevilen şarkılarına yer verdiği bir konser verecek. Alanda çocuklar için çeşitli animasyon ve gösteriler sergilenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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