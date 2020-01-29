Beykoz Tiyatro Akademisi gençleri sanatla buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Liseli gençler, Beykoz Tiyatro Akademisi'yle sanat yolculuğuna adım atacak.

Beykoz Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Murat Aydın'ın öncülüğünde öğrencilere çağrı yapıldı.

Çağrıya ilçedeki 16 liseden 3 binden fazla başvuru yapılırken, 1.100 öğrenci ile 32 derslik kuruldu.

Akademide geleceği parlak ve kültürlü bireyler yetiştirilmesi amacıyla diksiyon, sahne sanatları, vücut dili kullanımı eğitimleri verilecek.

Geriye kalan 1914 öğrenci de ayda iki defa yapılan atölyeler ve kültürel etkinliklerde yer alacak.

Beykoz Tiyatro Akademi'sinde sinema ve dizi dünyasından ünlü simaların eğitimine katılan öğrenciler ayrıca günlük hayatta gördükleri her şeyin hikayesini yazacak.

Kaynak: AA