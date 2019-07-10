Beykoz Üniversitesi’nden KVKK Uyum Danışmanlığı Eğitim Programı

Beykoz Üniversitesi, özel sektör ve kamu kurumlarında yönetici pozisyonunda bulunanların yoğun isteği üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyum Danışmanlığı eğitim programı hazırladı.

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), özel sektör ve kamu kurumu olmak üzere tüm kurumlara yeni yükümlülükler getirdi. KVKK, tüm kurum ve kuruluşlara kişisel verilerin kaydı, işlenmesi, güvenliğinin sağlaması ve olası veri sızıntılarında yetkili organlara bildirim yapılması konularında çeşitli şartlar ve zorunluluklar getirdi. Kanuna uygun hareket etmeyen tüzel ve gerçek kişilere yüksek miktarda maddi cezanın yanı sıra hapis cezası da öngörülüyor. Yasaya uygun hareket etmeyen firmalar, 5 bin TL'den 1 Milyon TL'ye kadar para cezaları ve 1 yıldan 4.5 yıla kadar cezai yaptırımlar ile karşılaşabilecek.

6698 Sayılı KVKK ile kurum ve kuruluşlara getirilen bir diğer önemli zorunluluk, Veri Sicil Kayıt Sistemi olan VERBİS'e kayıt. İlgili kriteri sağlayan her şirket 30 Eylül 2019'e kadar kayıt olmak zorunda. Kayıt işlemini gerçekleştirmeyen şirketler, 20 bin TL ila 1 milyon TL arasında ceza ödemek zorunda.

31.01.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulunca yayınlanan kurul kararına göre, kişisel bilgilerin işlenmesi sürecinde yer alan çalışanların, ilgili eğitimleri alması zorunlu.

Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, özel sektör ve kamu kurumlarında yönetici pozisyonunda bulunanların yoğun isteği üzerine KVKK Uyum Danışmanlığı eğitim programı hazırladı. Tüm sektörlerdeki yöneticilerin cezai yaptırımlara mazur kalmamaları için hazırlanan bu eğitim programında, KVKK'ya uyum çalışmaları kapsamında gerekli olan usul ve esaslar detaylı olarak işleniyor.

Özel şirket ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri, pazarlama yöneticileri, üretim yöneticileri, doktorlar ve avukatların ilgi gösterdiği program için örgün ya da uzaktan eğitim seçenekleri dev mevcut. Çalışanların cezai yaptırımla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için uzaktan eğitim yöntemi ile her yerden ve istenilen saatte erişilen program bir ay içerisinde tamamlanıyor.

Konuyla ilgili olarak, gelisim.beykoz.edu.tr adresinden detaylı bilgiye erişilebiliyor.

Kaynak: İHA