Beykoz'da 16 bin öğrenciye atık yönetimi eğitimi verildi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da "Yeşil Okul Projesi" kapsamında, ilçedeki 70 ilk ve ortaokulda 16 bin öğrenciye atık yönetimi eğitimi verildi.



Beykoz Belediyesinin çevreci nesiller hedefiyle başlattığı proje çerçevesinde, öğrenciler okullardaki aktif ve pratik uygulamalarla geri dönüşüm sürecine katıldı.



İlçede 11 yıldır uygulanan projenin ilk adımında, her eğitim-öğretim yılı başında tüm ilk ve ortaokullarda öğrencilere çevre mühendisleri tarafından atık yönetimi ve kompost üretimi eğitimi verildi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında da ilçedeki 70 okulda toplam 16 bin öğrenciye ulaşıldı, her okulda öğrencilerin organik atıklar ile doğaya ve geri dönüşüme katıldığı kompost üretimi başladı.



Yeşil Okul Projesi'nden sorumlu öğretmenlerin gözetiminde yürütülen uygulamayla öğrencilerin getirdikleri organik atıklar, talaşla kompost makinesine alınarak bir aylık süre sonunda bir tür toprak iyileştirici ürün olan kompost elde ediliyor.

Beykoz Belediyesi ayrıca en çok kompost üreten ve atık toplayan okulları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen bir etkinlikle ödüllendirecek.





Kaynak: AA