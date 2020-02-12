Beykoz'da asırlık çınarlara özel bakım

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü budama ve bakım çalışmalarıyla ağaçlara can veriyor.



İstanbul’un en yeşil doğasına sahip ilçesi Beykoz’da, sokaklarda, korularda ve parklardaki ağaçların ilkbaharda yeniden sağlıkla uyanması ve yeşillenmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.



Ağaçların ömrünü uzatmak, gelişimini kuvvetlendirmek, şekillerini güzelleştirmek, çiçeklenme, meyve miktarı ve kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen budama çalışmalarıyla ilçenin ağaç varlığı korunurken çevre güvenliği de sağlanıyor.



Beykoz’daki ağaç budama çalışmaları mevsim şartlarına uygun olarak Kasım-Mart ayları arasındaki dönemde yapılıyor.



Orman mühendisleri, ziraat mühendisleri ve teknikerlerin denetimindeki toplam 17 kişilik 3 ekiple ilçe genelinde özenle yürütülen budama çalışmalarının ilkbahardan önce tamamlanması için yoğun bir program uygulanıyor.



İlçenin büyüklüğü göz önüne alınarak bölge bölge yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak ekipler tarafından değerlendirme yapılarak budama türüne karar veriliyor.



Budama yapılacak ağaç çevresinde gerekli önlemler alındıktan sonra uygun araç ve ekipmanlarla budama gerçekleştiriliyor, kuruyan, kırılan veya bozuk olan dallar gövdeden uzaklaştırılıyor.

Toplanan kuru dal ve parçalar zaman zaman ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırılıyor. Beykoz Belediyesi’nin budama ve bakım hizmetiyle çalışmalarıyla ilçenin doğal güzellikleri ve yeşili korunurken, kış aylarındaki rüzgarlı ve fırtınalı havaların tehlikelerine karşı önlemler de alınıyor.





Kaynak: AA