Beykoz’da binanın çatısı alev alev yandı

Beykoz'da bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde, içinde cam atölyesi bulunan binanın çatısında bu akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA