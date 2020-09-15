Beykoz'da düğün konvoyu trafiği birbirine kattı!
Beykoz Polenezköy yolunda bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde düğün konvoyunun trafik terörü cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Bir panelvan ticari araç ile otomobilin zikzak çizerek ana yolda diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Beykoz'da bir düğün konvoyuna ait olduğu düşünülen bir panelvan ticari araç ile otomobilin zikzak çizerek ana yolda diğer araçları umursamadan ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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15 Eylül 2020 Salı 15:05
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