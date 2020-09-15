Beykoz'da düğün konvoyu trafiği birbirine kattı!

Beykoz Polenezköy yolunda bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde düğün konvoyunun trafik terörü cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Bir panelvan ticari araç ile otomobilin zikzak çizerek ana yolda diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameralara böyle yansıdı.