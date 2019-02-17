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  3. Beykoz’da duvar çöktü, iki araç altında kaldı

Beykoz’da duvar çöktü, iki araç altında kaldı

Beykoz'da lüks bir villanın duvarı bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç duvarın altında kaldı.

Beykoz’da duvar çöktü, iki araç altında kaldı

Beykoz'da lüks bir villanın duvarı bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç duvarın altında kaldı.

Olay, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks bir villanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesi ile bir ağaç yola devrildi, iki araç da çöken duvarın altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

Beykoz’da duvar çöktü, iki araç altında kaldı

Beykoz’da duvar çöktü, iki araç altında kaldı

Kaynak: İHA

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