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Beykoz’da film seti olarak kullanılan metruk bina yandı

Beykoz'da metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan metruk binada bir çok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi

Beykoz’da film seti olarak kullanılan metruk bina yandı

Beykoz'da metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan metruk binada bir çok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi

Olay, 02.00 saatlerinde, Beykoz Akbaba Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisinde ki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Yanma kısa sürede aleve dönüşürken, alevi gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın üst katları kullanılamaz hale geldi.

Birçok dizi ve film çekildi

Öte yandan yanan 3 katlı binanın daha önceden Yeşilçam filmlerinin çekildiği ve günümüzde de halen film seti olarak kullanıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Beykoz’da film seti olarak kullanılan metruk bina yandı

Beykoz’da film seti olarak kullanılan metruk bina yandı

Kaynak: İHA

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