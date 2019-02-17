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  3. Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü, iki araç duvarın altında kaldı

Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü, iki araç duvarın altında kaldı

BEYKOZ Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç duvarın altında kaldı.

Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü, iki araç duvarın altında kaldı

BEYKOZ Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç duvarın altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü, iki araç duvarın altında kaldı

Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü, iki araç duvarın altında kaldı

Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü, iki araç duvarın altında kaldı

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