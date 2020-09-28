Beykoz'da komşu dehşeti! Kadın ve çocuğu sopa ile saldırıya uğradı

Beykoz'da 45 yaşındaki bir kadın, evin bahçesinde çalıştığı sırada evin yarısının kendisine ait olduğunu söyleyen komşusu tarafından sopalı saldırıya uğradı. Kadının çocuğunun ayırmaya çalıştığı kavga anı kameralara saniye saniye kaydedildi.

Beykoz Merkez Mahallesi'nde yaşanan olayda evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen komşusu tarafından bir kadın darp edildi. 45 yaşındaki kadının çocuğunun da dahil olduğu kavga anı ise anbean kameralara böyle yansıdı.

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