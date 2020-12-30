Beykoz'da korkunç olay! Lise öğrencisi 4. kattan aşağı düştü
Beykoz’da lise öğrencisi Bekir D. isimli bir genç, evlerinin mutfak kısmında bulunan pencereden aşağı düştü. Durumu görenlerin yardımına koştuğu genç ağır yaralı olarak çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Yasak Elma 92. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender, Yıldız ve Şahika hapse giriyor!
Exxen Fight Club'ın ilk fragmanı yayınlandı!
30 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava durumu nasıl olacak?
Civcivlere annelik yapan horoz, tavuklara taş çıkarttı!
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:43
Benzer Videolar