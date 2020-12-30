Beykoz'da korkunç olay! Lise öğrencisi 4. kattan aşağı düştü

Beykoz’da lise öğrencisi Bekir D. isimli bir genç, evlerinin mutfak kısmında bulunan pencereden aşağı düştü. Durumu görenlerin yardımına koştuğu genç ağır yaralı olarak çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.