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  3. Beykoz'da toprak kayması; Bir evde hasar oluştu (1)

Beykoz'da toprak kayması; Bir evde hasar oluştu (1)

BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Beykoz'da toprak kayması; Bir evde hasar oluştu (1)

BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor

(FOTOĞRAF)

DHA

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