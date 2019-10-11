Beykoz’da yeni Kültür-Sanat Sezonu açılışı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle iptal edildi

Beykoz Belediyesi, bu akşam yapılacak olan 2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu açılışının Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Beykoz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Beykoz Belediyesi tarafından 11 Ekim 2019 Cuma akşamı (bu akşam) Anadoluhisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu açılışı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla iptal edildi. Yeni kültür-sanat sezonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bekası ve sınırlarımızın güvenliği için terör unsurlarının bertarafına yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla iptal edildi.

2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu'nda 8 merkezde haftanın 7 günü sanatseverlere yönelik hazırlanan etkinlik ve programlar sosyal medya mecraları, kurumun resmi web sitesi ve ekranlar üzerinden düzenli olarak duyurulmaya devam edecektir.

Tüm kültür sanat dostlarımıza anlayışları için teşekkür ediyor, harekâta katılan kahraman askerlerimize ve ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA