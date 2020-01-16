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Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Yolu Sokak'ta bir çiftliğin müştemilatında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çiftliktekiler tarafından durumun bildirilmesi...

Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Yolu Sokak'ta bir çiftliğin müştemilatında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftliktekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangından zarar görmemesi için hayvanlar dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA



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