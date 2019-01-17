Beykozlu kadınlardan AK Parti Başkan Adayı Aydın’a coşkulu karşılama

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, AK Parti Beykoz Kadın Kolları tarafından düzenlenen programa katıldı. Beykozlu kadınlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Aydın, "Beykoz, İstanbul'un incisi, onu parlatacağız" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri çerçevesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Murat Aydın bu kez, AK Parti Beykoz Kadın Kolları tarafından Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Beykozlu kadınlarla bir araya geldi. Başkan Aydın'ın, programın gerçekleştiği salona girmesiyle birlikte onu bekleyen Beykozlu kadınlar Aydın'ı coşkulu bir şekilde karşıladı, kendisini dakikalarca ayakta alkışladı. Aydın, kendisini yalnız bırakmayan Beykozlu kadınlara teşekkür etti.

Başkan Murat Aydın burada yaptığı konuşmada, Beykoz'un İstanbul için önemli bir yer olduğunu, Beykoz halkının burada yaşamaktan mutlu olduğunu ve kendilerinin de bu mutluluğu artırmak için çalışacaklarını söyledi.

"Beykoz İstanbul'un incisi, biz onu parlatacağız"

Gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalarla Beykoz'u daha yaşanabilir bir hale dönüştüreceklerini söyleyen Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Biz artık Beykozlu olduk. Yeni Beykozlu benim, eski Beykozlu sizler, hep beraber kucaklaşacağız. Beykoz için hayallerimiz var. Büyük hayaller ülkemiz için, bayrağımız için, değerlerimiz için ama Beykoz özelinde de o büyük hayallere bu milleti taşıyacak küçük hayallerimiz var. Beykoz için büyük ama ülke için küçük olabilecek hayallerimiz var. İnşallah o hayalleri gerçekleştireceğiz. O hayaller ise Beykoz'da yaşamı daha mutlu kılmak, daha huzurlu olmak, daha mutlu olmaktır. Onun yollarını araştırmak bizim asıl amacımızdır. Burada bir anket yaptırdım, "Beykoz'da yaşamaktan mutlu musunuz?" diye sordum. Sizce kaç olmuştur? Evet, yüzde 83 çıktı. Kanaatim o ki İstanbul'un en yüksek oranı budur. Yani bu demek oluyor ki Beykozlu, yaşadığı yeri seviyor. Amacımız bu oranı yüzde 100'e çıkarmak ve onunla ilgili çalışmaktır. Bakınız burası sevilesi bir yer, güzel bir yer ve İstanbul'un incisi, boğazın incisi, biz onu parlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Aydın, Beykozlu kadınların da desteğiyle Beykoz ile ilgili hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Aydın daha sonra kendisine yoğun ilgi gösteren Beykozlu kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA