Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!
Beylikdüzü'nde iki sürücü arasında gerçekleşen yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Çevredeki vatandaşların ne kadar ayırmaya çalışsa da başarılı olamadığı kavgayı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri halletti. Kişiler sakinleştirip karakola götürülürken o anlar ise kameralara yansıdı.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaşanan olayda yol verme olayından dolayı iki sürücünün yaşadığı kavga kameralara saniye saniye kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ayırmakta zorlandığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri sakinleştirerek durdurdu.
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02 Ekim 2020 Cuma 13:32
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