Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!

Beylikdüzü'nde iki sürücü arasında gerçekleşen yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Çevredeki vatandaşların ne kadar ayırmaya çalışsa da başarılı olamadığı kavgayı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri halletti. Kişiler sakinleştirip karakola götürülürken o anlar ise kameralara yansıdı.