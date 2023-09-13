Beylikdüzü Belediyesi ‘Beslenme Saati’ uygulamasını tanıttı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen uygulama çerçevesinde 3 dönemde bin 500 çocuğa 237 bin 876 öğün ulaştırdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Beylikdüzü Belediyesi ‘Beslenme Saati’ uygulamasını tanıttı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen uygulama çerçevesinde 3 dönemde bin 500 çocuğa 237 bin 876 öğün ulaştırdı. Öğünlerin hazırlandığı alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından denetlendi.

Beylikdüzü Belediyesi, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 3 dönemdir yapılan "Beslenme Saati" projesi hazırlıklarını tamamladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılan proje ile ilk etap bin 500 çocuğa toplam 237 bin 876 öğün dağıtıldı. Dağıtılan öğünlerin içerisine çocukların öğün olarak almaları gereken kalori ve vitamin değerleri hesaplanarak ürün yerleştirildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık projenin tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Başkan Çalık, basın toplantısı öncesinde ise çocuklara öğünlerin hazırlandığı mutfağı gezip çalışanlara da yardım etti.

Başkan Çalık, devlet okullarında okuyan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek vermek istediklerini kaydederek, "Biz Beslenme Saati projesini 2021 yılında faaliyete geçirdik bizim 3'üncü sezonumuz olacak. Bugüne kadar yaklaşık 237 bin 876 gıda paket desteğini evlatlarımıza ve ailelerimize ulaştırdık. Bugünün koşullarında ciddi bir destek. Evlatlarımız okulda diğer arkadaşlarımızdan geri kalmasın istiyoruz. Eğitim öğretimde fırsat eşitliği birinci hedefimiz. Biz istiyoruz ki çocuk gün içerisinde alması gereken kalorinin bir miktarını bizim vermiş olduğumuz beslenme çantaları ile sağlasınlar. Bunu yaparken Kadın Aile Müdürlüğümüz personellerimiz yanı sıra diyetisyenler eşliğinde uzmanlar eşliğinde hazırlanıyor menüler. Çocukların aynı yemekten sıkılma olayını da kaldırmak için menülerimizi yeniliyoruz. Ama mutlaka çocukların menülerinde içeceği bir meyve suyu süt bulunduruyoruz. Mutlaka mevsim meyvesi bu paketin içerisinde var. Mutlaka kuruyemiş bulunduruyoruz" dedi.

Hazırlanan paketlerde marka olmadığını söyleyen Çalık, "Bir işi yaparsınız kıymetlidir ama nasıl yaptığınız o işten daha kıymetlidir. Bizim arzumuz isteğimiz yönetimler değişse de yönetimdeki arkadaşlar değişse de bu projenin artık Beylikdüzü'nün vazgeçilmezlerinden birisi olması. Burada depolarımız var bu depolar bizim yönlendirmelerimiz ile davet ettiğimiz iş insanları tarafından dolduruluyor. Bu kentte kazanç sağlayan bu kentin hizmetlerinden istifade eden kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamış iş adamları buraya katkılar sağlıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Burada kurumsal olarak Beylikdüzü Belediyesi desteği vardır. Ama onun dışında burada çok ciddi bir hayırsever katkısı ile mutfak kısmımız döndürülüyor hem de çocuklarımıza beslenme saatinde verdiğimiz gıdaları burada kendimiz üretiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Son Haberler
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!