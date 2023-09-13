Beylikdüzü Belediyesi ‘Beslenme Saati’ uygulamasını tanıttı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen uygulama çerçevesinde 3 dönemde bin 500 çocuğa 237 bin 876 öğün ulaştırdı. Öğünlerin hazırlandığı alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından denetlendi.

Beylikdüzü Belediyesi, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 3 dönemdir yapılan "Beslenme Saati" projesi hazırlıklarını tamamladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılan proje ile ilk etap bin 500 çocuğa toplam 237 bin 876 öğün dağıtıldı. Dağıtılan öğünlerin içerisine çocukların öğün olarak almaları gereken kalori ve vitamin değerleri hesaplanarak ürün yerleştirildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık projenin tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Başkan Çalık, basın toplantısı öncesinde ise çocuklara öğünlerin hazırlandığı mutfağı gezip çalışanlara da yardım etti.

Başkan Çalık, devlet okullarında okuyan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek vermek istediklerini kaydederek, "Biz Beslenme Saati projesini 2021 yılında faaliyete geçirdik bizim 3'üncü sezonumuz olacak. Bugüne kadar yaklaşık 237 bin 876 gıda paket desteğini evlatlarımıza ve ailelerimize ulaştırdık. Bugünün koşullarında ciddi bir destek. Evlatlarımız okulda diğer arkadaşlarımızdan geri kalmasın istiyoruz. Eğitim öğretimde fırsat eşitliği birinci hedefimiz. Biz istiyoruz ki çocuk gün içerisinde alması gereken kalorinin bir miktarını bizim vermiş olduğumuz beslenme çantaları ile sağlasınlar. Bunu yaparken Kadın Aile Müdürlüğümüz personellerimiz yanı sıra diyetisyenler eşliğinde uzmanlar eşliğinde hazırlanıyor menüler. Çocukların aynı yemekten sıkılma olayını da kaldırmak için menülerimizi yeniliyoruz. Ama mutlaka çocukların menülerinde içeceği bir meyve suyu süt bulunduruyoruz. Mutlaka mevsim meyvesi bu paketin içerisinde var. Mutlaka kuruyemiş bulunduruyoruz" dedi.

Hazırlanan paketlerde marka olmadığını söyleyen Çalık, "Bir işi yaparsınız kıymetlidir ama nasıl yaptığınız o işten daha kıymetlidir. Bizim arzumuz isteğimiz yönetimler değişse de yönetimdeki arkadaşlar değişse de bu projenin artık Beylikdüzü'nün vazgeçilmezlerinden birisi olması. Burada depolarımız var bu depolar bizim yönlendirmelerimiz ile davet ettiğimiz iş insanları tarafından dolduruluyor. Bu kentte kazanç sağlayan bu kentin hizmetlerinden istifade eden kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamış iş adamları buraya katkılar sağlıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Burada kurumsal olarak Beylikdüzü Belediyesi desteği vardır. Ama onun dışında burada çok ciddi bir hayırsever katkısı ile mutfak kısmımız döndürülüyor hem de çocuklarımıza beslenme saatinde verdiğimiz gıdaları burada kendimiz üretiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)