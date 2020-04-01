Beylikdüzü Belediyesi, dijital kütüphane dönemini başlattı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Belediyesi, Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yaparak dijital kütüphane dönemini başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yapan Beylikdüzü Belediyesi, e-kütüphane hizmetiyle kitapseverlere ev ortamında, binlerce kitaba erişim imkanı sağladı. Vatandaşların koronavirüs salgını sürecinde bilgiye erişimine olanak sağlayan uygulamayla evde kalan bireyler nitelikli zaman geçirebilecek.

E-kütüphane hizmetinden yararlanabilmek için vatandaşların öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerine üye olmaları, daha sonra da Beylikdüzü Belediyesinin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan 'Kütüphane Kataloğu' sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerine bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açmaları gerekiyor.



Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerinde bulunan 3 bini aşkın kitaba, internet aracılığıyla erişim imkanı sağlayan E-Kütüphane hizmetinden yararlanmak için öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’ne üye olunması gerekiyor.

Beylikdüzü’nde ikamet eden ve belediye kütüphanelerine üyeliği bulunmayan vatandaşlar, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında belediyenin 444 09 39 numaralı telefonundan 6083 numaralı dahili ile Kütüphane Şefliği’ne bağlanarak üyelik başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar

Üyelik işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, sonrasında, Beylikdüzü Belediyesinin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan ‘Kütüphane Kataloğu’ sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphanelerine bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açarak evlerinde, dijital ortamda kitap okumanın keyfini yaşıyorlar.

Kitapseverler, Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri üyelerine, e-kitapları ücretsiz okuyabilecekleri çevrimiçi bir platform sunan E-Kütüphane hizmetiyle ilgili detaylı bilgiye, belediyenin web sayfasından veya 444 09 39 numaralı çözüm hattını arayarak ulaşabilirler.

Kaynak: AA