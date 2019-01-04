Beylikdüzü Belediyesi ilçede yaşayan çocuklara yardım eli uzattı

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, sosyal destek alanında yaptığı hizmetler dahilinde bu kez Beylikdüzü'nde yaşayan çocuklara yardım elini uzattı. İhtiyaç sahibi 2 bin 500 çocuğa mont ve bot ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iki yılda bir düzenli olarak yapılan kışlık mont ve bot yardımları, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 7-17 yaşları arasındaki ihtiyaç sahibi 2 bin 500 çocuğa ulaştırıldı. Kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından çocukların daha az etkilenmesi adına yapılan yardımlar, sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelerin çocukları tespit edilerek gerçekleştirildi.

"ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK MOTİVASYON"

Beylikdüzü'nde yaşayan ve eğitim yardımından faydalanan çocuklar yeni giysilerini büyük bir mutlulukla teslim aldı. "Çocukların yüzündeki bu sevinci görmek bizler için en büyük motivasyon kaynağı" diyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, "Müdürlük olarak, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Beylikdüzü'nde yaptığımız tüm çalışmalarda çocukları ve kadınları her zaman öncelikli kıldık. Kış aylarının gelişi ile de çocuklarımızın olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmada, bin 300 kız, bin 200 erkek çocuğumuza kışlık bot ve montlarını ulaştırdık" diye konuştu.

DHA