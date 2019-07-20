Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali gala gecesiyle sona erdi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Klasik Müzik Festivali, görkemli gala konseriyle sona erdi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen gala gecesinde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu sahne aldı. Coşkulu geçen konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık ve bir çok müziksever katıldı. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı onuruna verilen "Kuvay-i Milliye'den Kurtuluş'a" adlı konserde İstanbullular unutulmaz bir gece yaşadı. Türkçe'nin büyük ozanı Nazım Hikmet'in Kuvay-i Milliye Destanı ile besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerinin bir araya geldiği konser vatandaşların beğenisini topladı.

"Çok üst düzeyde bir ilgi ile karşılaştık"

Son gecede bile ilginin fazla olduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık, "Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın buraya ilgi göstermesiydi. Çok üst düzeyde bir ilgi ile karşılaştık. Bugün de Kuvay-i Milliye destanının anlatıldığı bir gece aslında hem bizi başka noktalara sürükleyecek hem de başka noktalara götürecek. Ben şunu görüyorum, bu etkinlikler Yaşam Vadi Park'a çok yakıştı. Yaşam Vadi'sinin duygusunu yansıtıyor. Burası bizim için çok kıymetli. Beylikdüzü'den İstanbul'un dört bir noktasından ses vermek istiyoruz. Sesimizin İstanbul'un ulaşmaya noktalarına da ulaşmasını istiyoruz. Güzel bir etkinlik. Güzel bir gece olur ve herkes memnun, mutlu ayrılır buradan. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu iş emek işi. Dinleyici kitlemiz var. Açık alanda bu kadar ilginin olması bizi de memleketimiz adına umutlandırıyor. Memlekette güzel işler yaptığınız da karşılığını görüyorsunuz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA