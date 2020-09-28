Beylikdüzü sahilinde bir kadın dövülüp kayalıklara atılmış olarak bulundu!
Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yaşanan olayda yabancı uyruklu olduğu bilinen bir kadın bir bisikletli vatandaş tarafından kayalıklarda hareketsiz bir şekilde olarak bulundu. Kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ise kadının darp edildiğini anlayınca durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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