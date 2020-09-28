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Beylikdüzü sahilinde bir kadın dövülüp kayalıklara atılmış olarak bulundu!

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bisiklet süren bir vatandaş tarafından kayalıklarda vücudunda morluklar ve darp izleri olan bir kadın bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye gönderirken olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yaşanan olayda yabancı uyruklu olduğu bilinen bir kadın bir bisikletli vatandaş tarafından kayalıklarda hareketsiz bir şekilde olarak bulundu. Kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ise kadının darp edildiğini anlayınca durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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28 Eylül 2020 Pazartesi 10:29
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