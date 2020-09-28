Beylikdüzü sahilinde bir kadın dövülüp kayalıklara atılmış olarak bulundu!

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bisiklet süren bir vatandaş tarafından kayalıklarda vücudunda morluklar ve darp izleri olan bir kadın bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye gönderirken olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.